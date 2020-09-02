Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödeme için çalışma başlatıldı

Araç muayenede, milyonları ilgilendiren yeni çalışma yapılıyor. Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebilmesi için yeni bir çalışma başlatıldı.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, nakit parası olmadığı için maaş gününü bekleyen araç sahiplerinin, muayene süresini geçirdiği için cezayla karşılaştığını belirterek, uygulamanın vatandaşların yararına olacağını söyledi.

Kartlı ödeme sistemi

Söz konusu çalışmaya göre, araç muayene bedeli kredi kartı ile ödenebilecek. Araç muayene istasyonlarında kartlı ödeme sistemine geçileceğine dair açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu gelişmenin önemli ve yararlı olduğu belirtti.

"Bir an önce uygulamaya geçilmelidir"

Konu hakkında Milliyet'e konuşan TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi:

Bilindiği üzere araç muayenelerinin belirli periyotlarda yaptırılması yasal zorunluluktur. Muayene tarihini geçirenler cezaya muhatap olmakta hatta verilen bir haftalık sürede muayenesini yaptırmadığı takdirde aracı bağlanabilmektedir. Ne var ki yeteri kadar nakit parası olmayan araç sahipleri maaşını alacağı günü beklerken muayene süresi geçebiliyor, hem ceza, hem de faizle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle uzun süreden beri araç sahipleri muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme kabul edilmesi için sosyal medyada kampanya yürütmekteydiler. Pandemi sürecinde nakit alışverişlerde paranın da bulaşıya yol açabileceğini göz ardı etmeden bir an önce tüm muayene istasyonlarında kartlı ödemeye geçilmelidir.

"Karttan alınan komisyona sınır"

Araç sahiplerinin, egzoz muayenesiyle birlikte otomobillerden alınan 422 lira muayene ücretinden de yakındıklarını ve indirim beklediklerine dikkat çeken Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda kartlı ödeme kabul eden üye iş yerlerinden alınan komisyona da üst sınır getirildiğine işaret ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

Kredi kartıyla ödeme kabul eden iş yerlerinden alınan komisyona BDDK tarafından yüzde 1.6 oran üst sınır getirildi. Bazı iş yerleri kartla tahsil ettikleri 100 lirayı hemen ertesi gün bankadan 98.4 lira olarak nakit alabiliyorlar. Bazıları da bir müddet bankada kalmasına rıza gösteriyor ve tutarın tamamının hesabına aktarılmasını istiyorlar.