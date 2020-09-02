Altın yatırımcısına kritik tavsiyeler! Fiyatlar ne olacak altını saklamalı mı satmalı mı?
Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan bu gel git altın yatırımcısının da kafasını karıştırdı. Gram altının fiyatının ise yıl sonunda 600 lirayı göreceği iddia edildi. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın saklanmalı mı satılmalı mı?
Yaşanan Covid-19 sürecinde vatandaşların en büyük yatırım kaynağı haline gelen altın fiyatları geçtiğimiz aylarda en yüksek seviyeye ulaştı.
Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ise vatandaşlara ‘acaba’ dedirtti. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek, pandeminin devam ettiği sürece altın fiyatlarında yaşanan artışın devam edeceğini söyledi.
"Yastık altında tutun"
Arıyürek, Altının uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade ederken, vatandaşların altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini aktardı.
Arıyürek, "Kurban Bayramından sonra altına yoğun bir talep oldu ve altının fiyatı 520 liraya kadar çıktı. Bir süre sonra altında iniş oldu. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız, gramı 460 liraya indi diye paniğe kapılmamaları gerekiyor. Altın uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracıdır. Altın pandemi dönemi başladığı zaman gramı 315 lirayken, dükkanlarımızı kapattık. Bir ay sonra dükkanlarımızı açtığımızda, altının fiyatı 380 lira oldu.