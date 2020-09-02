Altın yatırımcısına kritik tavsiyeler! Fiyatlar ne olacak altını saklamalı mı satmalı mı?

Arıyürek, "Kurban Bayramından sonra altına yoğun bir talep oldu ve altının fiyatı 520 liraya kadar çıktı. Bir süre sonra altında iniş oldu. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız, gramı 460 liraya indi diye paniğe kapılmamaları gerekiyor. Altın uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracıdır. Altın pandemi dönemi başladığı zaman gramı 315 lirayken, dükkanlarımızı kapattık. Bir ay sonra dükkanlarımızı açtığımızda, altının fiyatı 380 lira oldu.