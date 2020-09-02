Suudi Arabistan, BAE ile İsrail arasındaki tüm uçuşlara hava sahasını açtı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikeri'ne yapılan tüm uçuşlarda hava sahasını kullanılmasına izin verdiğini duyurdu. Bu kararın ardından İsrail ile BAE arasında yapılacak uçuşlarda Suudi Arabistan hava sahası kullanılacak.

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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında gerçekleşecek tüm uçuşların S. Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verecek.

Suudi haber ajansı SPA, kraliyetin BAE'nin tüm uçuşlarında Suudi hava sahasını kullanmasına izin verdiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu da gelecekte İsrail'den BAE'ye yapılacak uçuşlarda rota olarak Suudi hava sahasını gösterdi.

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