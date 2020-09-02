AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi! Son şans deyip 25 Eylül'e kadar süre verdi

AB'den Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık ile ilgili Türkiye'ye yönelik yeni bir tehdit içeren açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda son bir şans daha verdiklerini, eğer Ankara 25 Eylül'e kadar bir çözüm yolu bulmazsa, yaptırımları uygulayacakları söyledi.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini korumasını bir türlü sindiremeyen, bu nedenle Yunanistan tarafında saf tutma kararı alan AB, ülkemize yönelik yeni bir tehditte bulundu. Yunan medyasına konuşan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, küstah açıklamalara imza attı. Schinas, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden vazgeçmesi için son bir şansı olduğunu ve bu sürenin 25 Eylül'de biteceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Yunan Alpha televizyonuna Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile artan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

"Ankara'ya son bir şans vereceğiz"

AB liderlerinin 24-25 Eylül'deki görüşmesi öncesinde, Türkiye'ye son bir şans vermenin yolunu aradıklarını belirten Schinas, kimsenin AB'yi tehdit edip şantaj yapamayacağını söyleyerek, 25 Eylül'e kadar bir yol bulunmazsa Ankara'ya yaptırımların uygulanacağı tehdidinde bulundu. Yaptırımların sertliği hakkında bir soruya ise, önceden ilan edilmeyen yaptırımların en çok zarar veren yaptırımlar olduğunu dile getirdi.

Kritik tarih 24-25 Eylül, tüm ülkelerin onayı gerekiyor

Geçtiğimiz ay toplanan AB Dışişleri bakanları, Türkiye'ye karşı alınacak önlemler için Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell'e yetki vermişti. Borrell, 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılan AB toplantısında, ekonomik yaptırımlar dahil Türkiye'ye karşı alınabilecek kararları açıklamamıştı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas

Ankara'ya olası yaptırımların uygulanması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye'ye bir yaptırım uygulanacaksa eğer, 24-25 Eylül'deki AB toplantısında karara bağlanacak.

Türkiye'ye olası yaptırımlar neler?

27-28 Ağustos'taki görüşme sonrası basın açıklaması yapan Borrell, Türkiye'ye karşı yaptırımlarının uygulanması için bir taslak metnin hazır olduğunu ve üzerinde mutabakat sağlandığını söylemişti. Kısıtlayıcı tedbirlerin neler olacağı hakkında bilgi veren Borrell, çeşitli seçenekler arasında kişilere yönelik tedbirler bulunduğunu ancak duruma göre varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının, teknolojisinin kullanımı, finansal ve Türk ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı sektörel faaliyetlerinin de gündeme gelebileceğini aktarmıştı.