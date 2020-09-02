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A Milli Futbol Takımı Sivas'a ayak bastı

Demirören Haber Ajansı

A Milli Takımı, Sivas'a uçuşunu tamamladı. Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak.

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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul'dan kalkan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet, havalimanında apronda bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapacak.

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