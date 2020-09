Japon bilim insanları: Actemra corona virüs tedavisi için kullanılabilir

JAPON bilim insanları Actemra adı verilen bir romatizmal eklem iltihabı ilacının yeni tip corona virüsün neden olduğu sitokin fırtınasını önleyebileceğini belirterek, ağır Covid-19 hastalarında kullanılabileceğini iddia etti.

Japonya’da Osaka Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Actemra adlı bir romatoid artrit (romatizmal eklem iltihabı) ilacının ağır Covid-19 hastalarında kullanılabileceği belirtildi.

Kritik durumdaki hastalar ventilatör tedavisinden kurtuldu

Araştırmacılar, İsviçre kökenli ilaç firması Roche’ye ait ilacın etkin maddesi olan tocilizumabın bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepkisini kontrol edebilecek antienflamatuvar özelliklere sahip olduğunu ve kritik durumdaki Covid-19 hastalarında ilacı kullandıklarını, ardından hastaların ateşinin düştüğünü, ventilatör ve oksijen tedavisinden kurtuldukları açıkladı.









Şu anda insanları Covid-19'a karşı iyileştirebilecek veya koruyabilecek hiçbir ilaç ya da etkili bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle doktorlar, işe yaradığı görülen ilaçlar hakkında kendi kararlarını vermek zorunda bırakılıyor. Pandeminin başlangıcından bu yana sadece deksametazonun ve remdevisirin kritik Covid-19 hastalarında ölüm riskini azalttığı kanıtlandı.

Sitokin fırtınasını hafifletiyor

Araştırmacılar tocilizumabın, vücudun bağışıklık sistemi tarafından sitokin fırtınası adı verilen tehlikeli bir aşırı reaksiyonu hafifletmeye yardımcı olabilecek interlökin-6 (IL-6) inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait olduğunu söyledi. Stokin fırtınası, vücut sadece virüsle savaşmakla kalmayıp aynı zamanda kendi hücrelerine ve dokularına da saldırdığında meydana geliyor. Covid-19 vakalarında sitokin fırtınaları, çoklu sistem organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilen solunum sıkıntısını tetikleyebiliyor.

Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan baş yazar Sujin Kang, "Hangi sitokinlerin dahil olduğunu bilmesine rağmen, hala sitokin salınım sendromu (CRS) için spesifik bir immünoterapi yoktur ve tedavi destekleyici bakımla sınırlıdır" ifaderini kullandı.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan çalışma için ekip, CRS tanısı almış 91 hastanın sitokinlerini analiz etti. Hastalarda yüksek seviyelerde inflamatuar sitokin IL-6, IL-8, IL-10 ve MCP-10'un yanı sıra akciğerler de dahil olmak üzere vücuttaki damarlarda küçük kan pıhtılarına neden olan PAI-1 adlı bir protein de görüldü. Geçmiş çalışmalarda, artan PAI-1 seviyelerinin, Covid-19 hastaları arasında önde gelen ölüm nedeni olan daha şiddetli pnömoni vakalarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.



Kıdemli yazar Tadamitsu Kishimoto, 'Şiddetli Covid-19 hastalarında sitokin profilleri incelendiğinde, hastalık sürecinin erken dönemlerinde IL-6'da bir artış olduğunu görüldü ve bu durum ve PAI-1'in kan damarlarından salınmasına neden oldu. PAI-1 seviyeleri, ciddi solunum bozukluğu olan Covid-19 hastalarında önemli ölçüde daha yüksekti” dedi.

IL-6 sinyallemesi sitokin salınım sendromu tedavisinde çok büyük bir önem taşıyor

Araştırmacılar bu durumun, IL-6'nın diğer sitokinler ve PAI-1 düzeylerindeki artışla bağlantılı olduğu ve IL-6 sinyallemesinin hastaların sitokin salınım sendromu tedavisinde çok önemli olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Araştırmacılar, ardından hastalara, kandaki ve diğer sitokinlerdeki PAI-1 seviyelerini düşüren tocilizumab enjeksiyonları yaptı. Sonuçlarda hastaların klinik semptomlarında iyileşme görüldüğü ve ventilatör tedavisinden çıktıkları açıklandı.

Yazarlar, 'Özellikle, tocilizumab enjeksiyonunu takiben COVID19 hastalarının sergilediği PAI-1 seviyelerindeki düşüş ve klinik gelişmeler, tocilizumab tedavisinin bu hastalarda vasküler endotel fonksiyonlarını iyileştirdiğini öne sürüyor” ifadelerini kullandı.