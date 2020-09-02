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Kamboçya’da Kızıl Kmerler’in başgardiyanı 77 yaşında öldü

Demirören Haber Ajansı

Kamboçya’da binlerce kişinin işkence gördüğü ve öldürüldüğü tartışmalı hapishanenin müdürü olan Kaing Guek Eav hayatını 77 yaşında hayatını kaybetti.

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Kamboçya’da 1970’lerde ülkeyi yöneten ve yaklaşık 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu ‘Kızıl Kmerler’ rejiminin önde gelen isimlerinden olan Kaing Guek Eav’in ülkenin başkenti Punom Pen’deki bir hastanede 77 yaşında öldüğü açıklandı.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SUÇLU BULUNMUŞTU

‘Duch’ olarak bilinen Kaing Guek Eav, rejimin düşmanı olarak görülen veya rejimin emirlerine uymayan binlerce erkek, kadın ve çocuğa karşı işlenmiş savaş suçlarıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Rejimin suçlarıyla ilgili davaları yürüten Punom Pen Mahkemesi Sözcüsü Neth Pheaktra, Eav’in bir hastanede öldüğünü söyledi. Eav’in, Kandal eyalet hapishanesinde, solunum güçlüğü nedeniyle Kamboçya Sovyet Dostluk Hastanesine kaldırıldığı ve cenazesinin ailesine teslim edilmeden önce kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin yapılacağı belirtildi.

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