TİP milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi tutuklandı! İfadelerinde ne dediler

Milletvekili Barış Atay’ın İstanbul Kadıköy’de saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından “kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Kendilerini nasıl savundular...

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın, evli manken Pınar Güsar ile birlikte Kadıköy’de bir mekan çıkışında 4 kişilik bir grubun saldırısına uğramasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Savcılıkta ifade veren Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B., milletvekili olduğunu sonradan öğrendiklerini dile getirdikleri Atay'la yol verme nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü.

Önceki gün yaşanan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kimliği belirlenen saldırganlardan .C., Ç.Ç. ve Ç.B. gözaltına alındı. Üç saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardandan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilirken diğer şüpheli K.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Savcılıkta ifade veren Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B. “kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşına çıkan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Yol verme yüzünden tartıştık'

Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinde yürürken yol verme nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra Atay'ın milletvekili olduğunu öğrendiklerini söyledikleri öğrenildi.