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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Türk Telekom'dan yerli ve milli Twitter! 'Yaay' yayın hayatına başladı

Dünyayı tek bir platformda birleştiren Twitter'a yerli rakip çıktı. Gençlerin dikkatini çekecek nitelikte oluşturulan 'Yaay', yurt dışında da ilgi çekecek şekilde tasarlandı. Arayüzü Twitter'a benzerliğiyle dikkat çeken platform, kullanıcılara ilgiye göre kategori oluşturup takip etme olanağı sağlıyor. İşte yerli platform hakkında birinci ağızdan açıklamalar.

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Türk Telekom şirketi TT Ventures, arayüz ve kullanım özellikleri Twitter’a benzeyen yerli bir sosyal medya platformunu hayata geçirdi. Habertürk’te yer alan habere göre, Türk Telekom çatısı altındaki kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures, gençlerin kullanım alışkanlıklarına yönelik hazırlanan Yaay’ı uygulamaya aldı.

Yaay’ın geliştiricisi Appyap CEO’su Emre Meriç, “Önceliğimiz ve çıkış noktamız; farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak” dedi.

Meriç: Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak"

Takip ve ilgiye göre kategoriler düzenlenebiliyor

Meriç, uygulamada içeriklerde kişiselleştirme yapılabileceğini belirterek, "Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesini sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor" dedi. 

Arayüzü ve kullanım özellikleri ile daha çok Twitter'ı çağrıştıran Yaay’da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak.

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Emre Meriç, sözlerini şöyle noktaladı: Yaay’ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz.Tüm alt yapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik. Yaay’ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz."

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