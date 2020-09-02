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CHP'li belediye başkanı mecliste baygınlık geçirdi

ÇEŞME Belediyesi Meclisi’nde konuşma yaptığı sırada tansiyonu yükselen Belediye Başkanı Ekrem Oran baygınlık geçirdi.

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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Eylül ayı meclisi toplantısı devam ederken kendini iyi hissetmediğini belirterek yardımcılarından tansiyon aleti istedi ve meclis oturumuna kısa bir ara verdi.

Ara sırasında tansiyonunu ölçtüren Ekrem Oran’ın nabız atışı çok yüksek çıktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri ve izleyenlerden müsaade isteyerek oturumu yönetmesi için meclis üyesi Aybars Yıldırım’a devreden Ekrem Oran, salondan çıkmak için hareketlendiği sırada baygınlık geçirdi.


"Aslan gibiyim. Kimse merak etmesin"
Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Oran, yapılan yoğun tetkiklerinin ardından evinde istirahat etmesi tavsiye edilerek taburcu edildi. Oran, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Oran, “Aslan gibiyim. Kimse merak etmesin. Görevimin başında, yeryüzündeki cennet Çeşme ve Çeşme ailemin mutluluğunu ve huzuru için çalışmaya devam ediyorum” dedi.

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