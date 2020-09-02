Sansürcü hep başkası! Halk Tv Hulki Cevizoğlu'nun programına son verdi
Geçtiğimiz programda Abdullah Gül eleştirisinde bulunan Hulki Cevizoğlu'nun Halk Tv ile ilişkisi kesildi. Cevizoğlu, gelişme sonrası 'Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım' dedi.Abone ol
Halk Tv'de Hulki Cevizoğlu dönemi sona erdi... Gazeteci Hulki Ceizoğlu, sosyal medya hesabından Halk Tv'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı Ceviz Kabuğu adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu.
Abdullah Gül eleştirisi
Halk TV'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğini ifade eden Cevizoğlu, "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi.
Hulki Cevizoğlu, yaptığı paylaşımda "Sıcak gelişme" diyerek Halk TV'nin kararını şöyle uyurdu:
"Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım."