Tayland kralından 'resmi metresi'ne ikinci adım: Tüm unvanlarını geri verdi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yaklaşık bir yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Sineenat Wongvajirapakdi ile arasını geçtiğimiz günlerde düzeltti. Sineenat’ı önce resmi metresi ilan eden, ardından sadakatsizlikle suçlayarak hapse attıran ancak aylar sonra affedip haremine çağıran Kral, şimdi de sevgilisine tüm resmi unvanlarını ve askeri rütbesini geri verdi.

Royal Gazette’de yayımlanan saray kararında, “Sineenat Wongvajirapakdi’nin imajı zedelenmedi. Bundan böyle, askeri rütbelerinden veya kraliyet nişanlarından hiç yoksun kalmamış gibi olacak” ifadelerine yer verildi.

Kralın kararı, Tayland’ın saray karşıtı protestolarla sarsıldığı bir dönemde geldi. Demokrasi yanlısı binlerce kişi şeffaflık ve sarayda reform talebiyle eylemler düzenliyor.

Aradan geçen üç ay sonra Kral, sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azletmiş, tüm unvanlarını geri almış ve hapse attırmıştı. Salgın boyunca 20 kişilik haremiyle birlikte Almanya’da Alp Dağları'ndaki lüks bir otele kapanan Kral, Sineenat’ı affetmiş ve yanına çağırmıştı.

King Vajiralongkorn and Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi, together again, Saturday 29 August 2020. Photograph courtesy of BILD. pic.twitter.com/69TqFvXIbD