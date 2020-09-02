BIST 1.084
DOLAR 7,39
EURO 8,74
ALTIN 460,71
HABER /  DÜNYA
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Tayland kralından 'resmi metresi'ne ikinci adım: Tüm unvanlarını geri verdi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, resmi gazetede 'metresi' ilan ettiği ardından sadakatsizlikle suçlayıp hapse attırdığı sevgilisini affetmişti. Kral bugün de yakın koruması olan asker sevgilisine tüm unvanlarını geri verdi.

Abone ol

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yaklaşık bir yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Sineenat Wongvajirapakdi ile arasını geçtiğimiz günlerde düzeltti. Sineenat’ı önce resmi metresi ilan eden, ardından sadakatsizlikle suçlayarak hapse attıran ancak aylar sonra affedip haremine çağıran Kral, şimdi de sevgilisine tüm resmi unvanlarını ve askeri rütbesini geri verdi.

Royal Gazette’de yayımlanan saray kararında, “Sineenat Wongvajirapakdi’nin imajı zedelenmedi. Bundan böyle, askeri rütbelerinden veya kraliyet nişanlarından hiç yoksun kalmamış gibi olacak” ifadelerine yer verildi.

Kralın kararı, Tayland’ın saray karşıtı protestolarla sarsıldığı bir dönemde geldi. Demokrasi yanlısı binlerce kişi şeffaflık ve sarayda reform talebiyle eylemler düzenliyor.

Önce birini kraliçe ilan etti ardından...

Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini sürdüren Maha Vajiralongkorn, son eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra, General Sineenat Wongvajirapakdi’nin de 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı.

Aradan geçen üç ay sonra Kral, sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azletmiş, tüm unvanlarını geri almış ve hapse attırmıştı. Salgın boyunca 20 kişilik haremiyle birlikte Almanya’da Alp Dağları'ndaki lüks bir otele kapanan Kral, Sineenat’ı affetmiş ve yanına çağırmıştı.

Bangkok’da bir cezaevinde tutulan ve ekim ayından beri ortada görünmeyen Sineenat, son olarak birkaç gün önce Kral ile birlikte uçaktan inerken fotoğraflanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hazal Kaya'nın şiddet itirafı gündeme bomba gibi düştü Twitter'da TT oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce hakkında şok dilekçe: Burası bakkal dükkanı değil
KKTC Başbakanı Ersin Tatar açıkladı: Acayip bir silahlanma var her şeye hazırlıklı olmalıyız
TİP milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi tutuklandı! İfadelerinde ne dediler
'Devletin içine yerleşin' diyen tarikat şeyhi Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kızı istismardan tutuklandı
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Liselerdeki eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik
Karamollaoğlu'ndan olay 'AK Parti-MHP' açıklaması: OHAL oluşturabilirler
ÖNCEKİ HABERLER
Durakta dehşeti yaşamıştı! Nagehan Bıyıklı'ya saldıran 2 kişi yakalandı
Bakan Bekir Pakdemirli Ankara'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu
Fitch yine Fitchliğini yapıyor! Varlık Fonu ve 21 Türk bankasının görünümünü negatife çevirdi
Beşiktaş'tan açıklama: Tek maçlık bilet satışı yapılacak
TÜVTÜRK'ten muayene ertelemeyle ilgili "kapsama tarihi" uyarısı
Kayseri'de patlama sonrası yangın paniği: 6 yaralı var
Yorumlar