Hazal Kaya'nın şiddet itirafı gündeme bomba gibi düştü Twitter'da TT oldu

Bu esnada dizi ve film setlerinden de uzak kalan Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur adlı filmle yeniden setlere geri dönerek hayranlarını sevindirdi. Üstelik Kaya, bu film projesiyle sessizliğini de bozdu ve Elle Dergisi'ne verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü.