Hazal Kaya'nın şiddet itirafı gündeme bomba gibi düştü Twitter'da TT oldu
Elle Dergisi için verdiği röportajda şiddet itirafında bulunan Hazal Kaya, sosyal medyaya damgasını vurdu, Twitter'da TT haline geldi.
Ali Atay ile evliliğinin ardından oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, hamileliği esnasında ve doğumdan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada uzun bir süre konuşuldu.
Bu esnada dizi ve film setlerinden de uzak kalan Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur adlı filmle yeniden setlere geri dönerek hayranlarını sevindirdi. Üstelik Kaya, bu film projesiyle sessizliğini de bozdu ve Elle Dergisi'ne verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Öncelikle kilolu kadınların sektörde çektiği zorluklara değinen Hazal Kaya dikkat çekici sözler sarfetti:
''Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum. Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor.''
Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten Hazal Kaya, konuya dair şunları söyledi: