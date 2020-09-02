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Durakta dehşeti yaşamıştı! Nagehan Bıyıklı'ya saldıran 2 kişi yakalandı

Nagehan Bıyıklı otobüs durağında beklediği sırada yanına yaklaşan iki kişiden birinin cinsel saldırısına ve şiddetine maruz kaldığını iddia etmişti. İddialar sonrası başlatılan çalışma ile iki şüpheli yakalandı.

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29 Ağustos'ta 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde otobüs durağında taksi beklerken Nagehan Bıyıklı'nın (22) cinsel saldırıya maruz kalması ve darbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasından yakalandılar

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Tarık Ö. (30) ve Ramazan S.'yi (29) Kadıköy'de yakaladı.

Parası ve eşyaları da yok oldu

Nagehan Bıyıklı, polise verdiği ifadesinde, otobüs durağında taksi beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden 1'inin cinsel tacizde bulunmak istediğini, daha sonra taksiye binmek için hareket ettiğinde şüphelilerden birinin yüzüne tekme ve yumruk atmaya başladığını anlattı. Bıyıklı, bu sırada içinde 3 bin liraya yakın para, banka kartları, cüzdan, altın kolye ve parmağında takılı olan tek taş pırlanta yüzüğün düştüğünü, eşyalarının kendisini darbeden kişinin almış olabileceğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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