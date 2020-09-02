Bakan Bekir Pakdemirli Ankara'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" dedi.Abone ol
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gün boyu devam etti.
Ekipler, farklı noktalarda ortaya çıkan yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışması yapıyor.
Bakan Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı
Bu arada bölgede birçok noktada çıkan küçük çaplı yangına uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadesini kullandı.