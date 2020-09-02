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İnsanlık ölmemiş dedirten şoför Şanlıurfa'da çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da havale geçiren küçük kızın imdadına çöp kamyonu şoför ile beraberindeki görevliler yetişti. Annesinin kucağında yol kenarında ambulans beklediğini fark eden görevliler, belediyeye ait kamyona aldığı anne kızı hastaneye ulaştırdı.

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Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Sokakta çöp toplayan Eyyübiye Belediyesi çalışanları, küçük bir kızın havale geçirdiğini ve annesinin kollarında ambulans beklediğini fark etti. Annenin yardımına koşan görevliler, ambulansın gelmesini beklemeden küçük kızı çöp kamyonuna alarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Annesinin kucağında çöp kamyonundan inen küçük kız, çocuk acilde tedavi altına alındı. Küçük kızı annesiyle birlikte hastaneye getiren takdirlik sürücü Eyüp Yıldız, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

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