Merkez Bankası'ndan 10 milyar TL'lik hamle geldi! Piyasada sıkılaştırma adımları

Piyasada sıkılaştırma adımlarını sürdüren Merkez Bankası, 30 Eylül vadeli olarak 10 milyar lira tutarında repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamayla; likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 30 Eylül vadeli repo ihalesi açtığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; bugün açılan ihalenin tutarı ise; 10 milyar lira.

Merkez Bankası'na önemli atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmişti. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener yeniden bu göreve atanmıştı.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: TCMB Başkan Vekilliği görev süresi dolan Dr. Emrah Şener, Eylül ayı 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu göreve yeniden atandı.