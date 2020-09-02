Merkez Bankası'ndan 10 milyar TL'lik hamle geldi! Piyasada sıkılaştırma adımları
Piyasada sıkılaştırma adımlarını sürdüren Merkez Bankası, 30 Eylül vadeli olarak 10 milyar lira tutarında repo ihalesi açtı.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamayla; likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 30 Eylül vadeli repo ihalesi açtığını duyurdu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; bugün açılan ihalenin tutarı ise; 10 milyar lira.
Merkez Bankası'na önemli atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmişti. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener yeniden bu göreve atanmıştı.
Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: TCMB Başkan Vekilliği görev süresi dolan Dr. Emrah Şener, Eylül ayı 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu göreve yeniden atandı.
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