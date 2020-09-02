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Aksaray'da karantinaya uymayanlar barınma merkezinde zorunlu gözetimde tutulacak

Son haftalarda yetkililerden karantinada olması gereken pek çok kişinin evinde olmadığı bilgisi geliyor. Aksaray Valiliği de flaş bir adım attı evde karatinaya uymayanların gözaltına alınarak barınma merkezlerine gönderileceğini bildirdi.

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Aksaray Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında testi pozitif çıktığı halde evde karantinaya uymayanların, kolluk kuvvetlerince gözaltına alınarak belirlenen barınma merkezinde 14 günlük zorunlu gözetime tabi tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karantinanın, özellikle virüsler ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için etkin bir tedbir olduğu, bu konuda alınan tedbirlere, kararlara ve kurallara hassasiyetle uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni önlemler alındı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksaray Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı hastaların bir kısmının sosyal izolasyonunu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi önlemler alındı. Düzenlenen kurallara tam olarak uymadığı tespit edilenler hakkında düzenlenen izolasyon tedbirlerinin sağlıklı ve etkili şekilde devamının sağlanması, hastaların tam olarak kontrol altında tutulması, kamu sağlığını korumak için özellikle bu tür denetimlerde kurallara uymayan, sadece adli işleme tabi olan şahısların uygun görülecek barınma merkezinde karantina altına alınarak muhafaza altında tutulmalarının daha uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

Alınan karar gereğince koronavirüs testi pozitif çıktığı halde karantinaya alınan ancak buna uymayanlar, kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp belirlenen barınma merkezinde karantina süresince zorunlu gözetime tabi tutulacak.
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