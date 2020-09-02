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Ankara Tabip Odası güncel rakamı açıkladı: 693 sağlık çalışanı pozitif vaka çıktı

ANKARA Tabip Odası Yönetim Kurulu, sadece başkentte 693 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu açıkladı. Virüse yakalanan sağlık çalışanlarının uzmanlık alanı olarak dağılımı şöyle oldu:

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Koronavirüs... Sağlık çalışanları hiç şüphesiz bizlerin verdiği mücadelenin kat kat fazlasını cansiparane bir şekilde veriyor. Her geçen gün pandemi savaşında covid-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısı artıyor. Son olarak Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaya göre, 2 Eylül itibariyle 693 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693’e yükseldiği bildirildi" denildi. Ayrıca bugünee dek kentte 4 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü.

ATO’nun açıkladığı verilere göre, Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 181 sağlık çalışanının yanında, çalışma alanları bilinen Covid-19’lu personel bilgisi şöyle:

Uzman hekim: 106
Asistan: 60
Aile hekimi: 30
Eczacı: 7
Laborant: 5
Fizyoterapist-Diyetisyen: 3
Hemşire- Ebe: 106
ATT- Sağlık Memuru: 37
Güvenlik: 10
İdari personel: 6
Röntgen teknisyeni: 5
İşyeri hekimi: 2
Temizlik işçisi: 84
Tıbbi sekreter: 35
Mutfak çalışanı: 7
Diş hekimi: 5
Anestezi Teknisyeni: 3
Mutemet: 1
Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.

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