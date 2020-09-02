Koronavirüs vakaları bölge bölge açıklandı! Bakın neresi İstanbul'u geçti
TÜRKİYE'deki son 24 saatlik koronavirüs (Covid 19) vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı açıkladı. Bölge bölge yayınlanan veri tablosunda bazı yerlerde vaka sayıları patlamış görünüyor.
Bölge bölge açıklanan corona virüs tablosunda İstanbul'un rakamları dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Ankara'nın içinde bulunduğu Batı Anadolu bölgesinde sayılar artarken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise rakamlar sevindirdi.
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni vaka sayıları ve hastane yatış sayılarında ise bir önceki güne göre sevindirdi. İstanbul'daki düşüş dikkatlerden kaçmadı
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DOĞU KARADENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 38 yeni vaka görüldü.
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