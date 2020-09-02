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Samsun'da kadın doktor 4 kez savaştığı kansere 5'incide yenik düştü

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da 17 yıllık aile hekimi Deniz Sarı (43), rahim kanserine yenik düştü. 4 kez kanseri alt etmeyi başaran 1 çocuk annesi, beşinci kez yakasına yapışan hastalıktan acı bir şekilde hayata veda etti.

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Samsun'un Kavak ilçesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi doktor Deniz Sarı, 7 yıl önce rahim kanserine yakalandı. Bu süreçte hem tedavi gören, hem de mesleğini yapmayı sürdüren Sarı, yıllar içinde tekrarlanan hastalığı 4 kez yenmeyi başardı.

Ancak hastalığın 5'inci kez nüksetmesi üzerine hastanede tedaviye alınan Sarı, meslektaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarı'nın vefatı, Samsun sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Deniz Sarı'nın cenazesi bugün Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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