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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz çağrısı! Tansiyonu düşürün

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve Yunanistan eksenli yaşanan Doğu Akdeniz anlaşmazlığına ilişkin konuştu. Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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