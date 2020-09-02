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26 yıldır polisten kaçan katil zanlısı Bursa'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı

MUŞ'ta 1994 yılında kan davası cinayeti işleyen 26 senedir firari zanlı, Bursa'da yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan zanlı hakkında 36 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.

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F.T. isimli şahıs, 26 yıl önce Muş'ta kan davası sebebiyle tasarlayarak cinayet işledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 36 yıl hapis cezası alan F.T, 26 senedir polisten kaçtı. Başkasına ait kimlikler ile şehir değiştiren F.T. Bursa'ya geldi.

F.T.'nin Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı ve Yavuzselim mahallelerinde kahvehanelere çıktığını belirleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, F.T.'yi Güçlü Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.T. burada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.

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