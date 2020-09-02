Dışişleri Bakanlığı'ndan Charlie Hebdo'ya 'Hz. Muhammed karikatürü' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz." sözleriyle sert tepki gösterdi.

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2015 yılında yayımladığı karikatürler nedeniyle saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlayacağını açıkladı.

Charlie Hebdo'nun tutumuna sert tepki gösteren Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Kararı şiddetle kınıyoruz"

Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabaları da kabul edilemez.

Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmek mümkün değildir.

Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa’daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir.

"Avrupa'daki dostlarımızı net tavır almaya davet ediyoruz"

Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır.

Avrupa’daki dostlarımızı ve siyasileri son günlerde giderek artan ve kutsal değerlerimizi hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet ediyoruz.

Ne olmuştu?

Charlie Hebdo, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan bir gün önce sıradışı bir karar aldı. Charlie Hebdo, Müslümanların önemli bir kısmının tepkisini çeken ve saldırıya gerekçe olarak gösterilen Hz. Muhammed karikatürlerini özel bir sayıda yeniden yayımlayacağını duyurdu.

Derginin yöneticisi ve çizer Laurent ‘Riss’ Sourisseau, “Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Derginin kapağında, ilk olarak 2005’te Danimarka’da Jyllands-Posten adlı gazetede yayımlanan ve ardından 2006’da Charlie Hebdo tarafından yeniden basılan 12 karikatür yer alıyor. Ortada ise 2015 yılındaki katliamda öldürülen ve ‘Cabu’ olarak bilinen Jean Cabut tarafından çizilen Hz. Muhammed tasviriyle birlikte ‘Bunların hepsi, sadece bunun için’ ifadesi bulunuyor.