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Afyonkarahisar'da 2 saat önce satın aldığı motosiklette ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da yola ani manevra yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada Ahmet Badem (16) savrularak ağır yaralandı. Başında kask olmayan genç çocuğun motosikleti 2 saat önce aldığı ortaya çıktı.

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Kaz, dün saat 18.30 sıralarında, Şuhut ilçe merkezi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Alaaddin A. yönetimindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Ahmet Badem'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşüp savrulan Ahmet Badem, başını çarptı. Yerde kanlar içinde kalan Ahmet Badem için çevredekiler tarafından polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Badem, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ahmet Badem'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Ahmet Badem'in kaza sırasında başında kask olmadığı ve kullandığı motosikleti de 2 saat önce satın aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra yapan otomobille Badem'in kullandığı motosikletin çarpışması ve Badem'in havada savrularak yere düşmesi yer aldı.

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