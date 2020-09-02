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Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.

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