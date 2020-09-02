Almanya: Rus muhalif siyasetçi Navalny sinir gazı ile zehirlendi

Alman Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin yapılan testler sonucu sinir gazı ile zehirlendiğini duyurdu.

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Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlenme iddiasına yönelik tedavi gördüğü Almanya'da yeni bir açıklama geldi. Alman Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi gören Rus siyasetçi Navalny'nin 'Novichok' tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurdu. Sözcü Seibert Navalny'den alınan kan örneklerinin bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerinin 'Novichok' ile zehirlendiğine dair 'kesin kanıtlar' sunduğunu belirtti.

Federal Hükumet Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada da Navalny'den alınan örneklerin yapılan detaylı incelemeler sonucunda 'Novichok' grubuna bağlı kimyasal bir sinir gazıyla zehirlendiğinin 'kesinlik kazandığı' duyuruldu.

Alman hükumeti Rusya'dan açıklama istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’den oluşan Federal Kabine üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, "Alexei Navalny'nin Rusya'da kimyasal bir sinir gazı ile yapılan saldırının kurbanı olması şaşırtıcı bir olay. Federal hükumet bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor. Rus hükumetinden olayla ilgili açıklama bekliyoruz" denildi.

Açıklamada, "Federal hükumet, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki ortaklarına soruşturmanın sonuçları hakkında bilgi verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Alman federal hükumetinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile de iletişime geçeceği, Alman Federal Meclisindeki parlamento gruplarını bilgilendirerek işlenilen vahim saldırının detaylarını paylaşılacağı duyuruldu.

Ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığının soruşturmanın sonuçları hakkında Rusya Büyükelçisi'ni bilgilendireceği ifade edildi.