BIST 1.084
DOLAR 7,40
EURO 8,76
ALTIN 461,54
HABER /  MEDYA
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Merdan Yanardağ'ın hedef gösterdiği Cüneyt Özdemir'e ölüm tehdidi

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in TELE 1 kanalı ile ilgili sorusuna sinirlenen TELE 1’in patronu Merdan Yanardağ çılgına dönerek Özdemir’e ağır hakaretlerde bulunmuş ve adeta hedef haline getirmişti. Özdemir, Yanardağ’ın hakaretlerine "Bir prensibim var dolandırıcılar ve kriminal insanlarla asla polemiğe girmem" sözleriyle cevap vermişti.

Abone ol

İktidara yakın medya kuruluşlarına hergün hakaret içeren ifadeler kullanan TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'a Cüneyt Özdemir'in sorduğu 'Kanalı hangi parayla kurdun' sorusu cevabını hala bulamadı.

Merdan Yanardağ'ın Cüneyt Özdemir'e yöneltiği türlü iftira ve suçlamalar sosyal medyada da Özdemir'i hedef haline getirdi. Öyle ki tecrübeli gazeteci artık ölüm tehditleri almaya bile başladı.

İşte Merdan Yanardağ'ın Cüneyt Özdemir'i hedef haline getiren açıklamaları sonrası yapılan bir paylaşım ve Özdemir'in bu ölüm tehdidine cevabı;

SON DAKİKA HABERLERİ
81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı
Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi
Bakan Koca, koronavirüs salgınında en yüksek riskli 7 ilimizi açıkladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Eylül 2020)
Francisco Montero resmen Beşiktaş'ta
Bolu'da karantina altında olması gereken 78 kişi piknik alanlarında yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK’ten Tele 1’e 5 günlük yayın yasağı
Koray Günter, Mert Çetin'in takımı Verona'ya transfer oldu
Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına cevap verdi
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi koronavirüse yakalandı
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden başlıyor
Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti! Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru
Yorumlar