Merdan Yanardağ'ın hedef gösterdiği Cüneyt Özdemir'e ölüm tehdidi

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in TELE 1 kanalı ile ilgili sorusuna sinirlenen TELE 1’in patronu Merdan Yanardağ çılgına dönerek Özdemir’e ağır hakaretlerde bulunmuş ve adeta hedef haline getirmişti. Özdemir, Yanardağ’ın hakaretlerine "Bir prensibim var dolandırıcılar ve kriminal insanlarla asla polemiğe girmem" sözleriyle cevap vermişti.

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İktidara yakın medya kuruluşlarına hergün hakaret içeren ifadeler kullanan TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'a Cüneyt Özdemir'in sorduğu 'Kanalı hangi parayla kurdun' sorusu cevabını hala bulamadı.

Merdan Yanardağ'ın Cüneyt Özdemir'e yöneltiği türlü iftira ve suçlamalar sosyal medyada da Özdemir'i hedef haline getirdi. Öyle ki tecrübeli gazeteci artık ölüm tehditleri almaya bile başladı.

İşte Merdan Yanardağ'ın Cüneyt Özdemir'i hedef haline getiren açıklamaları sonrası yapılan bir paylaşım ve Özdemir'in bu ölüm tehdidine cevabı;