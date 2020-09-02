BIST 1.084
DOLAR 7,39
EURO 8,74
ALTIN 461,01
HABER /  GALATASARAY
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferi resmen açıklandı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu için toplam 3 milyon 650 bin TL sabit ücret ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Abone ol

Galatasaray Futbol Takımı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. 

Kulübün internet sitesinde, 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafına da yer verilerek yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor’un play-off'larla TFF 2. Lig’e yükselmesine büyük katkı veren genç futbolcu, toplam 33 resmi müsabakaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu çıktığı 33 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Futbola Gölcükspor'da başlayan Kerem, 2013'te Hisareynspor'a transfer oldu. 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı ve 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Burada U19 ve U21 kategorilerinde forma giydi. Kerem daha sonra 2016-2017 sezonunda TFF 3. Lig takımlarından Bodrumspor'da şampiyonluk yaşadı. Başarılı futbolcu 2018-2019 sezonunda da yine TFF 3. Lig'de Karacabey Belediyespor ile oynadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Abdullah Gül'e kapıları kapattı! Cumhurbaşkanı adayımız olması söz konusu değil
Kim Jong-un Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'a asılmış! 'Trump ülken için kendini feda et dedi'
MHP Lideri Bahçeli idam cezasını yeniden gündeme getirdi! İlkel suçları önler
Muharrem İnce hakkında şok dilekçe: Burası bakkal dükkanı değil
KKTC Başbakanı Ersin Tatar açıkladı: Acayip bir silahlanma var her şeye hazırlıklı olmalıyız
TİP milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi tutuklandı! İfadelerinde ne dediler
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu toplandı! Sokağa çıkma yasağı, 65 yaş yasağı ve seyahat yasağı geri mi geliyor?
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz çağrısı! Tansiyonu düşürün
Afyonkarahisar'da 2 saat önce satın aldığı motosiklette ağır yaralandı
Enner Valencia: Forvette kendimi daha iyi hissediyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan Charlie Hebdo'ya 'Hz. Muhammed karikatürü' tepkisi
Kayseri'de patlama sonrası yangın paniği: 6 yaralı var
Yorumlar