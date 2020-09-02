Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferi resmen açıklandı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu için toplam 3 milyon 650 bin TL sabit ücret ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

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Galatasaray Futbol Takımı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde, 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafına da yer verilerek yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor’un play-off'larla TFF 2. Lig’e yükselmesine büyük katkı veren genç futbolcu, toplam 33 resmi müsabakaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu çıktığı 33 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Futbola Gölcükspor'da başlayan Kerem, 2013'te Hisareynspor'a transfer oldu. 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı ve 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Burada U19 ve U21 kategorilerinde forma giydi. Kerem daha sonra 2016-2017 sezonunda TFF 3. Lig takımlarından Bodrumspor'da şampiyonluk yaşadı. Başarılı futbolcu 2018-2019 sezonunda da yine TFF 3. Lig'de Karacabey Belediyespor ile oynadı.