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Hadi Özışık'tan Merdan Yanardağ'a; Hiç kıvırma paraların kaynağını açıkla!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, "Yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle Tele 1 için verilen 5 günlük yayın durdurma kararı başladı.

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Karar sonrası özellikle sosyal medyada Merdan Yanardağ'ın patronu olduğu Tele 1'in hesaplarından İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cüneyt Özdemir ve Nedim Şener'i de içine alan çok sayıda paylaşımın yapıldığı görüldü.

Bu isimleri hedef gösterip kapatma kararından sorumlu tutan Merdan Yanardağ ve Tele 1 ekibi akıl almaz iddialarla hedef saptırma gayreti içine girdi.

Yayın durdurma kararının hangi tarihli yayınlar nedeniyle gerçekleştiği ortadayken, tüm bu süreci Cüneyt Özdemir'in sorduğu 'Tele 1'in kaynağını açıkla' sorusu ve sonrasında yaşananlara bağlamaya çalışan Merdan Yanardağ'ın bu hedef saptırma girişimine Hadi Özışık'ın tepkisi de çok sert oldu.

Atılan iftiraya paylaşımlarıyla cevap veren Özışık, yapılan şeyin alçaklık olduğuna vurgu yaparak henüz cevaplanmayan o soruyu tekrar sordu; ''Hiç kıvırma Merdan şu paraların kaynağını açıkla''

İşte Hadi Özışık'ın konuya ilişkin yapmış olduğu o paylaşımlar;

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