Rus siyasetçinin vücuduna zehir iç çamaşırından yayılmış

İç çamaşırına zehir serpildi

Sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan ‘Novichok'u icat eden Vladimir Uglev’e (73) göre, Rus muhalif Aleksey Navalny iç çamaşırına zehir serpildi. Uglev, Rus gizli servis görevlilerinin Navalny'nin Tomsk'taki oteline girerek bavulundaki iç çamaşırlarına ve çoraplarına bir damla zehir serpmelerinin yeterli olacağını ifade etti.