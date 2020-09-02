Rus siyasetçinin vücuduna zehir iç çamaşırından yayılmış
Rus siyasetinde muhalif duruşuyla bilinen Aleksey Navalny'in zehirlendiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın zehirlenmesi olayıyla ilgili yeni bulgular açıklandı. Navalny, Sibirya’da uçaktayken zehirlenme şüphesiyle Almanya’ya getirilmiş ve Berlin’de bir hastaneye kaldırılmıştı.
2 haftadır komada yaşam savaşı veren Navalny’nin iç çamaşırına konulan bir zehirden etkilendiği öne sürüldü.
İç çamaşırına zehir serpildi
Sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan ‘Novichok'u icat eden Vladimir Uglev’e (73) göre, Rus muhalif Aleksey Navalny iç çamaşırına zehir serpildi. Uglev, Rus gizli servis görevlilerinin Navalny'nin Tomsk'taki oteline girerek bavulundaki iç çamaşırlarına ve çoraplarına bir damla zehir serpmelerinin yeterli olacağını ifade etti.
Kremlin iddiaları reddetmişti
Diğer yandan Navalny’nin arkadaşları ise zehirin, bir havaalanı kafesinde Navalny’nin çayına karıştırıldığı öne sürmüştü. Kremlin olay hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Navalny, Berlin’de bir hastanede hali hazırda komada yaşam savaşı veriyor.