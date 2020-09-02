Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6462'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 273.301'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 45 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 947 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 947 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 246 bin 876'ya yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, ağır hasta sayısı 947, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ: