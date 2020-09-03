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Korku dolu anlar! Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde yapımı devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası inşaat alanını korumak amaçlı koyulan demir korkuluklar inşaat alanına düştü.

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Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 27-1. Sokakta yapımına devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırımda çökme meydana geldi. Çökme sonrası park halinde duran bir otomobil de asılı kalırken, inşaatı çevresini kapatmak için kullanılan demir korkuluklar kaldırım ile inşaat alanına düştü.

Olay sonrası mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği alanda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri de inşaatın olduğu sokakta önlem aldı.


Zabıta ekiplerinin olay yerinde demir bariyerler ile önlem alırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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