BIST 1.084
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 459,16
HABER /  YEREL

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: 152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmeli

Yunanistan'ın Ege'de 152 ada ve adacığı sahiplendiğini söyleyen Emekli Tümamiral Kutluk, "152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmeli" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Saynur Tezel'in moderatörlüğünde Haber Global ekranlarında yayınlanan Kayıt Altında programında Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ele alındı.

Programın konukları arasında yer alan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

"Sahip olmadığı 152 tane adayı sahiplenmiş durumdular"

152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmesi gerektiğini belirten Kutluk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası hukuku delik deşen eden taraf Yunanistan'dır. Sahip olmadığı 152 tane adayı sahiplenmiş durumdular. 23 tane adanın 16 tanesini silahlandırmışlar. Bunlar Ege'nin neredeyse yarısında işgal oluşturuyorlar. Bunlar üzerindeki egemenlik haklarımızın talep edilmesi imkanı var. Uluslararası hukuk normlarına göre bunun değiştirilmesi var. Bunun da diplomasi ile yapılması gerekiyor. 152 ada, adacık Dışişleri Bakanlığı tarafından niçin açıklanmıyor? Bunların haritaları neden yayınlanmıyor? Bu 1997'den beri bilinen bir durum. Haklarımızın korunmasını bekliyor vatandaşlarımız.

"Bu adaların hepsine aynı gece çıkılması mümkündür"

Birinci adım bu adaların egemenliğinin Türkiye'ye ait olduğunun beyan edilmesi gerekiyor. Buna karşı bir tepki beklenecektir. Tepkiye göre 2. adım atılacaktır. Ama bunlara tepkisiz kalınırsa, bunlar alınmamış diplomatik notalar olarak görülürse tabii ki fiili olarak hakkın korunması durumu vardır. Bu adaların hepsine aynı gece çıkılması mümkündür. Zor bir şey değildir bunlar.

"Bu konuda Lozan'ın 16. Maddesi var"

Muhatabımız nasıl kendi bayrağını dikiyor, sıkıntı olmuyorsa bizim de dikmemiz halinde olmaması gerekir. Bu konuda Lozan'ın 16. Maddesi var. Gayet etkili bir maddedir. Çok uzun müzakeresi sürmüştür. Bu anlaşma maddesine göre Türkiye bu adalar üzerinde hak iddia etme durumundadır. Bu adaların sahipsiz olduğunun söylenmesi 97 yılında alınmış bir karar mucibince bu şekilde ifade ediliyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş ne konuştu? Erdoğan'ın sözü görüşmeye damga vurdu
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a sert tepki: Saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz
Adana'da kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakan Koca, koronavirüs salgınında en yüksek riskli 7 ilimizi açıkladı
81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Eylül 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Korku dolu anlar! Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Bakan Bekir Pakdemirli’den sıcaklık uyarısı
Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır 4 yaralı
Eşini ve oğlunu darp edip kendini polise ihbar etti
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Barış Atay nereli eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir?
Yorumlar 5 yorum