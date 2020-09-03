Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: 152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmeli

Yunanistan'ın Ege'de 152 ada ve adacığı sahiplendiğini söyleyen Emekli Tümamiral Kutluk, "152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmeli" açıklamasında bulundu.

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Saynur Tezel'in moderatörlüğünde Haber Global ekranlarında yayınlanan Kayıt Altında programında Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ele alındı.

Programın konukları arasında yer alan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Sahip olmadığı 152 tane adayı sahiplenmiş durumdular"

152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmesi gerektiğini belirten Kutluk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası hukuku delik deşen eden taraf Yunanistan'dır. Sahip olmadığı 152 tane adayı sahiplenmiş durumdular. 23 tane adanın 16 tanesini silahlandırmışlar. Bunlar Ege'nin neredeyse yarısında işgal oluşturuyorlar. Bunlar üzerindeki egemenlik haklarımızın talep edilmesi imkanı var. Uluslararası hukuk normlarına göre bunun değiştirilmesi var. Bunun da diplomasi ile yapılması gerekiyor. 152 ada, adacık Dışişleri Bakanlığı tarafından niçin açıklanmıyor? Bunların haritaları neden yayınlanmıyor? Bu 1997'den beri bilinen bir durum. Haklarımızın korunmasını bekliyor vatandaşlarımız.

"Bu adaların hepsine aynı gece çıkılması mümkündür"

Birinci adım bu adaların egemenliğinin Türkiye'ye ait olduğunun beyan edilmesi gerekiyor. Buna karşı bir tepki beklenecektir. Tepkiye göre 2. adım atılacaktır. Ama bunlara tepkisiz kalınırsa, bunlar alınmamış diplomatik notalar olarak görülürse tabii ki fiili olarak hakkın korunması durumu vardır. Bu adaların hepsine aynı gece çıkılması mümkündür. Zor bir şey değildir bunlar.

"Bu konuda Lozan'ın 16. Maddesi var"

Muhatabımız nasıl kendi bayrağını dikiyor, sıkıntı olmuyorsa bizim de dikmemiz halinde olmaması gerekir. Bu konuda Lozan'ın 16. Maddesi var. Gayet etkili bir maddedir. Çok uzun müzakeresi sürmüştür. Bu anlaşma maddesine göre Türkiye bu adalar üzerinde hak iddia etme durumundadır. Bu adaların sahipsiz olduğunun söylenmesi 97 yılında alınmış bir karar mucibince bu şekilde ifade ediliyor."