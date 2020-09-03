Eski Başbakan koronavirüse yakalandı! Silvio Berlusconi'nin sağlık durumu nasıl

İTALYA'nın 83 yaşındaki eski Başbakanı Silvia Berlusconi'nin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. İtalya, Avrupa'da koronavirüsten en fazla ölümün yaşandığı ülke...

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İtalya'nın 83 yaşındaki Eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklama Berlusconi'nin lideri olduğu Forza Italia partisinden geldi.

Eski İtalya Başbakanının virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini evinde karantinaya aldığı açıklandı.

Herhangi bir semptom göstermeyen Berlusconi'nin evden çalışmaya devam ettiği bildirildi.