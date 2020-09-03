Mersin'de durum vahim! Korona Alzheimer Derneği’nin Yaşlı Bakım Merkezi’ne sıçradı

MERSİN Alzheimer Derneği’nin Yaşlı Bakım Merkezi’nde yaşayan 17 yaşlı vatandaş, corona virüsü testleri pozitif çıkınca gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, kentte durumun vahim olduğunu öne sürerek, günlük 300'den fazla yeni vakanın görüldüğünü, aktif hasta sayısının bin 200'den fazla olduğununu iddia etti.

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Mersin'de son günlerde artan yeni tip koronavirüs vaka sayısı endişe yaratırken, bir kötü haber de Alzheimer Derneği'nin Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Bakım Merkezi'nden geldi. Sözcü'nün haberine göre, Alzheimer Derneği'nin merkezinde kalan 17 kişi yüksek ateş, öksürme gibi corona virüsü belirtileri gösterince teste tabibi tutuldu. Yaşlıların testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırılmaları kararı alındı.

Ambulanslar akın etti!

Mersin Alzheimer Derneği'ne bağlı bakım evinde yaşanan korkutucu gelişme üzerine kentte alarm verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde bakım merkezine gönderilen ambulanslarla 17 yaşlı hasta Mersin Şehir, Toros ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye götürülen yaşlıda başladı

Virüsün, başka bir hastalık için hastaneye götürülmek zorunda kalınan bir kişiye bulaştığı oradan da bakım merkezine yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Tabip Odası: Günlük vaka sayısı 300

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, kentteki durumun vahim olduğunu söyledi. Ülke genelinde 36 hekim ve 72 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Antmen, "Günlük 300’den fazla yeni vakanın görüldüğü, aktif hasta sayısının 1200’den fazla olduğu ve hastalığı kapmış 200’den fazla sağlık çalışanının olduğu bir şehir oldu Mersin." diye konuştu.