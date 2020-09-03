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Kütahya'da genç kardeşlerden biri öldü öbürü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmekte olan 2 kardeşe otomobil çarptı. Kardeşlerden aracın altına kalan Rıfat Bilen (16) hayatını kaybederken, yola savrulan İlhami Bilen (18) ise ağır yaralandı.

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Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 12’nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya’dan Tavşanlı ilçesine giden Osman Çetin yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı hafif ticari araçla Geven köyü mevkisinde yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Rıfat ve İlhami Bilen kardeşlere çarptı. Aracın altında kalan Rıfat Bilen olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi İlhami Bilen ise yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Rıfat Bilen’in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı İlhami Bilen’i ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aile acı haber karşısında sinir krizi yaşadı

Sürücü Osman Çetin gözaltına alınırken, kaza sonrası olay yerine gelen Bilen’in ailesi ve yakınları acı haberle sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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