Nagehan Bıyıklı'ya dehşeti yaşatan şehir magandalarının ifadesi ortaya çıktı

BOSTANCI'da cumartesi gecesi otobüs durağında bekleyen Nagehan Bıyıklı'ya yönelik cinsel saldırıda bulunup darp ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Tarık Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Olay 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Bostancı'da yaşandı. Nagehan Bıyıklı ismindeki genç kadın arkadaşlarının yanından ayrılmasının ardından İETT otobüs durağında taksi beklemeye başladı. Tam bu sırada yanına gelen iki erkek tarafından tacize uğrayan kadın taksiye doğru yönelince korkunç şekilde dövüldü.

Nagehan Bıyıklı'yı darp ederek cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Tarık Ö., Ramazan S., emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

''Ben göğsüne elimle dokunmak istemedim''

“Cinsel saldırı" ve “Kasten yaralama" suçundan ifadesi alınan şüpheli Tarık Ö., suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunda, müşteki Nagehan Bıyıklı'nın olay yerinde beklerken kendisine telefon ihtiyacı olduğunu söylediğini savunan Tarık Ö., “Ben de isterse kendi telefonumu vererek görüşme yapabileceğini söyledim. Müşteki bunu istemedi. Etrafımda dolanmaya başladı. Ara sıra gelip bir şeyler söyledi. Kendisine uzaklaşmasını söylediğimde bana hakaret etti. Bana küfür etti. Ben göğsüne elimle dokunmak istemedim. Üzerinde bulunan ve ona ait olan değerli eşyaları kim ya da kimlerin aldığını bilmiyorum. Ben almadım. Bu nedenle suçsuzum. Bana hakarette bulunan Nagehan Bıyıklı'dan davacı ve şikâyetçiyim" dedi. Şüpheli Ramazan S. ise olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Tarık Ö.'yü olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi.

Tokat attığını kabul etti

Sorgusunun ardından Ramazan S.'nin serbest bırakılmasına karar veren savcı Tarık Ö.'yü ise, “Cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Tarık Ö., mahkemedeki sorgusunda, olay gecesi hem kendisinin hem de müştekinin alkollü olduğunu belirterek, “Müşteki bana küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine kendisine iki tokat, yumruk karışık attım. Ancak bu sırada kesinlikle kendisinin göğüslerine dokunmadım. Cinsel yönden kendisine herhangi bir harekette bulunmadım. Zaten bu durum kamera görüntülerinde de mevcuttur. İzlenmesi halinde benim taciz etmediğim ortaya çıkacaktır. Gece boyunca tacize uğrayan biri varsa o da benimdir. Çünkü sürekli telefon ve şarj isteyen kendisidir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana küfür ettiği için kendisini darp ettiğimi kabul ediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Delil yok gerekçesi kaldı

Mahkeme, “Cinsel saldırı" suçu yönünden müştekinin beyanı dışında başka delil bulunmadığını, cinsel saldırı suçu yönünden kamera kaydı bulunmadığını, tanıkların cinsel saldırı suçu bakımından görgü ve bilgilerinin olmadığını gerekçe göstererek Tarık Ö.'nün adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Yurt dışına çıkışını yasakladı

Mahkeme, adli kontrol tedbirleri kapsamında Tarık Ö.'nün yurt dışına çıkışını yasakladı ve haftada iki günde karakola giderek imza vermesini kararlaştırdı.