BIST 1.084
DOLAR 7,40
EURO 8,73
ALTIN 458,77
HABER /  DÜNYA

İlham Aliyev'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de 'tereddütsüz' destek mesajı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" dedi.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan'ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigkos'u kabul etti.

Aliyev'den Türkiye'yi tereddütsüz destek

Görüşmede Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yunan Büyükelçi Piperigkos'a Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Türkiye'yi "tereddütsüz" desteklediğini ifade etti.

Aliyev görüşmede, "Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerilimlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız olmadığını, bizim için kardeş bir ülke olduğunun bir sır olmadığını size söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz''

"Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her şartta destekleyeceğiz" diyen Aliyev, "Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları dahil her konuda destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye, bizim için dost değil kardeş bir ülke'' 

Talimatıyla bu konunun Azerbaycan hükümeti tarafından da resmi şekilde açıklandığını belirten Aliyev, "Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülke ve Türkler bizim kardeşimizdir. Yani her konuda onlarla birlikte olacağız" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mersin'de durum vahim! Korona Alzheimer Derneği’nin Yaşlı Bakım Merkezi’ne sıçradı
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: 152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş ne konuştu? Erdoğan'ın sözü görüşmeye damga vurdu
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a sert tepki: Saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz
Adana'da kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakan Koca, koronavirüs salgınında en yüksek riskli 7 ilimizi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da yaşandı! Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü
Kütahya'da genç kardeşlerden biri öldü öbürü ağır yaralandı
Türkiye - Macaristan maçı canlı yayın ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Eski Başbakan koronavirüse yakalandı! Silvio Berlusconi'nin sağlık durumu nasıl
Korku dolu anlar! Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Denizli'de karantinadan kaçan kişi otogarda yakalandı
Yorumlar 1 yorum