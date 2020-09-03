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Emre Belözoğlu: Transferler sürecek

Fenerbahçe'nin transferlerinde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç önderliğinde gece gündüz çalıştıklarını söylerken, yeni isimlerin daha takıma katılabileceğini açıkladı.

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Fanatik gazetesine açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Başkanımız Ali Koç önderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Hep birlikte el ele vererek bizden beklenen başarıyı mutlaka yakalayacağız" dedi.

‘Çalışmayana forma yok’
Belözoğlu, geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamamak adına ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çekerek, “Bunun yansımalarını kamp döneminde ve oynadığımız 4 hazırlık maçında gördük. Erol Bulut hocamız ile iyi bir diyalog kurduk. Transferde beklentilerini çok açık bir şekilde bize anlattı. Takıma katılan yeni arkadaşlarımız, eski futbolcuların enerjilerini de artırdı” diye konuştu. Emre Belözoğlu, Erol hocanın adeta bir forma savaşı başlattığını söyleyerek, “Herkes biliyor ki çalışmayana forma yok” dedi.

‘Transferler sürecek’
Volkan Demirel için ayrı bir parantez açan Emre, “Pro lisans kursu sonrası daha aktif bir şekilde mesai harcıyor” ifadelerini kullandı. Son olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Emre Belözoğlu sözlerini şöyle noktaladı: Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız.

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