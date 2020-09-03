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Samsun'da yaşlı adam cinayete kurban gitti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da Veyis Bıçak (77), bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı R.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis Bıçak ile R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. pompalı tüfekle ateş ederek Veyis Bıçak'ı vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Veyis Bıçak, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı R.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda ilgili soruşturma sürüyor.

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