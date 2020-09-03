Mersin'de koronavirüsü yenen Nurdan hemşire 'Nefes almak büyük bir nimet' dedi

Gözlerinde ve yanaklarında yanma olduğunu kaslarının ağrıdığını söyledi

Nurdan Taşkın, virüsü birlikte çalıştıkları arkadaşından kaptığını belirterek, şöyle konuştu: Sağlık Bakanlığı'mızın önerdiği şekliyle haftada bir testlerimizi yaptırıyorduk. Yoğun bakımlarımızda şüphelendiğimiz bir arkadaşımız hasta olunca testimizi verdik. Ancak test verdiğim zaman benim belirtilerim ortaya çıkmıştı. Gün içinde ateşim çıkacakmış gibi gözlerimde yanma, grip oluyormuşum gibi boğaz yanması, yanaklarımda yanma oluyordu. Ağrılarım başladı. Üzerimde halsizlik, kırgınlık vardı, kaslarım ağrıyordu. Akşam eve gittiğimde bu belirtiler ortaya çıktı.