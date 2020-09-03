Mersin'de koronavirüsü yenen Nurdan hemşire 'Nefes almak büyük bir nimet' dedi
MERSİN’de koronavirüs tespit edilen 14 yıllık hemşire Nurdan Taşkın,(37) 27 gün mücadele etti. Alınan nefesin bir nimet olduğunu belirten 2 çocuk annesi, saç tellerinden ayak tırnaklarına kadar ağrıyı yaşadığını söyledi. Nurdan hemşire virüsün ciddi bir durum olduğunu 'akciğerlerim sanki iki kemik arasına sıkışmış gibiydi' diyerek ifade etti.
Mersin Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 Servisi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Nurdan Taşkın, mart ayından bu yana ekibi ile birlikte koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede en ön safta yer aldı. Alınan bütün önlemlere rağmen şüphe üzerine yaptırdığı testin 18 Temmuz'da pozitif çıkması üzerine Taşkın, 13 gün hastanede tedavi gördü.
Daha sonra evde 14 gün karantinada kalan Nurdan hemşire, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına dönerek, Covid-19 Servisi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hastalarla ilgilenmeye başladı.
Gözlerinde ve yanaklarında yanma olduğunu kaslarının ağrıdığını söyledi
Nurdan Taşkın, virüsü birlikte çalıştıkları arkadaşından kaptığını belirterek, şöyle konuştu: Sağlık Bakanlığı'mızın önerdiği şekliyle haftada bir testlerimizi yaptırıyorduk. Yoğun bakımlarımızda şüphelendiğimiz bir arkadaşımız hasta olunca testimizi verdik. Ancak test verdiğim zaman benim belirtilerim ortaya çıkmıştı. Gün içinde ateşim çıkacakmış gibi gözlerimde yanma, grip oluyormuşum gibi boğaz yanması, yanaklarımda yanma oluyordu. Ağrılarım başladı. Üzerimde halsizlik, kırgınlık vardı, kaslarım ağrıyordu. Akşam eve gittiğimde bu belirtiler ortaya çıktı.
"Saç telinizden ayak tırnaklarınıza kadar ağrı yaşıyorsunuz"
"Ateşim 38'e yükseldi ama sonrasında kendiliğinden düştü. Eklem ağrılarım çok fazlaydı. Ayaklarım beni taşıyamayacak haldeydi. Her yerimde ağrı vardı. Saç telinizden ayak tırnaklarınıza kadar ağrı yaşıyorsunuz. Testim pozitif çıktıktan sonra 13 gün hastanede yattım. İlk yattığımda akciğer filmim temizdi. Ancak 3-4 gün sonra akciğerlerimde solunum sıkıntısı olmaya başladı."