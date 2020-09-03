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Galatasaray'dan Aleix Garcia hamlesi: Yönetim İlk teklifi yaptı

Galatasaray, Manchester City tecrübesi bulunan İspanyol oyuncu Aleix Garcia için temaslarını sıklaştırdı. Oyuncuyla başka kulüplerin temas halinde olması sonucu sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutuyor. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden masaya oturacak.

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Yeni sezonda geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan Aleix Garcia'ya çevirdi. Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.

Teknik Direktör Terim'in de yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez orta saha hem ön libero hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartların zorlanması bekleniyor.

Yönetim elini çabuk tutuyor

Takvim'in haberine göre, Garcia'ya Galatasaray'ın dışında birkaç kulübün daha talip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve menajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Mouscron'da kiralık olarak forma giyen Aleix Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol, 3 asist yaptı, Performansıyla göz doldurmayı başardı.

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