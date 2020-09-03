BIST 1.084
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 459,16
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz

“Doğu Akdeniz’de yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmaylarına, "Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu ‘haklarımızdan taviz vereceğiz’ demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz” dediği belirtildi.

Abone ol

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin MYK toplantısında kurmaylarına konuyla ilgili talimatlar verdiği aktarıldı. 

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, muhatap ülkelerin farklı konjonktürlerde farklı söylemlere sahip olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin tezlerinin hep aynı noktada durduğunu ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

"Söylemlerimizi karşılaştırın"

“Bugüne kadar Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm diplomatik konularda muhatap ülkelerle söylemlerimizi karşılaştırın." talimatı veren Erdoğan, "Geçmişte Yunanistan başta olmak üzere bu ülkelere ne gibi desteklerde bulunduk bunları araştırın. Bugünlere nasıl geldik bunları kamuoyuna anlatın. Türkiye hep aynı noktada durdu. Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ise devlet başkanları sürekli değişti. Söylem ve düşünceleri de farklılık gösterdi, gelgitler yaşandı. Bugüne kadar yaşanan bu gelgitleri araştırın, geniş bir çalışma yapın, bana sunun. Hem muhataplarımızla görüşmelerde hem de kamuoyuna bunu iyi anlatalım" diye konuştu.

"Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz"

Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler hakkında değerlendirme yapan Erdoğan, "Biz bu konuda yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu, ‘haklarımızdan taviz vereceğiz’ demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz. Kazan kazan politikası uygulayabiliriz. Ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Masada her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Siyasi çözümü destekliyoruz. Almanya arabuluculuk yapmak istiyor ama stratejik ortağı Fransa’yı da bir şekilde destekleme durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Giresun mitingi çok kalabalıktı, dikkat edin"

Öte yandan Erdoğan'ın sel felaketinin yaşandığı Giresun'da yaptığı miting de MYK'da gündeme geldi. AK Partili kurmayların, “Giresun mitingi çok kalabalıktı, siz de dikkat edin. Vatandaşlar sizinle fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturuyor” dediği, Erdoğan'ın da kurmaylarına haklı olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Büyüme rakamları

Ekonomideki son gelişmelere de değinen Erdoğan'ın, “ABD’nin 31.7’lik küçülmesine karşılık, biz 9.9 küçüldük. Ekonomimiz gayet iyi. Avrupa Birliği’nin ortalaması 14. Avrupa Birliği ülkelerine göre bizim durumumuz iyi. Önümüzdeki 3’üncü dönemde göreceğiz. Tahminlerimize göre en az büyüme rakamlarımızın yüzde 12-13’lerin üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu yılı pozitif kapatırız” dediği aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yıldırım-9 Şenyayla operasyonu başlatıldı! 1.022 personel görev alıyor
Salgın kontrolden çıktı mı? Osman Müftüoğlu uyardı
Dolar yeniden kritik eşiğe dayandı! Doların ateşi yükseldi
Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah 12 yaşındaki kıza cinsel istismarı itiraf etti! İğrenç savunma
Mersin'de durum vahim! Korona Alzheimer Derneği’nin Yaşlı Bakım Merkezi’ne sıçradı
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: 152 ada ve adacığa Türk bayrağı dikilmeli
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi: Sokağa attığım paranın hesabını veremem
5 yıldır seslerini duyan yok! Koronadan değil bu yüzden ölecekler
Bakar Hulusi Akar F-16 ile Ege semalarında uçtu
AK Parti düğmeye bastı! Avukata meslekten çıkarma cezası geliyor
Samsun'da yaşlı adam cinayete kurban gitti
Bilim Kurulu toplandı! Sokağa çıkma yasağı, 65 yaş yasağı ve seyahat yasağı geri mi geliyor?
Yorumlar 1 yorum