Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz

“Doğu Akdeniz’de yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmaylarına, "Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu ‘haklarımızdan taviz vereceğiz’ demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz” dediği belirtildi.

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Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin MYK toplantısında kurmaylarına konuyla ilgili talimatlar verdiği aktarıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, muhatap ülkelerin farklı konjonktürlerde farklı söylemlere sahip olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin tezlerinin hep aynı noktada durduğunu ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

"Söylemlerimizi karşılaştırın"

“Bugüne kadar Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm diplomatik konularda muhatap ülkelerle söylemlerimizi karşılaştırın." talimatı veren Erdoğan, "Geçmişte Yunanistan başta olmak üzere bu ülkelere ne gibi desteklerde bulunduk bunları araştırın. Bugünlere nasıl geldik bunları kamuoyuna anlatın. Türkiye hep aynı noktada durdu. Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ise devlet başkanları sürekli değişti. Söylem ve düşünceleri de farklılık gösterdi, gelgitler yaşandı. Bugüne kadar yaşanan bu gelgitleri araştırın, geniş bir çalışma yapın, bana sunun. Hem muhataplarımızla görüşmelerde hem de kamuoyuna bunu iyi anlatalım" diye konuştu.

"Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz"

Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler hakkında değerlendirme yapan Erdoğan, "Biz bu konuda yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu, ‘haklarımızdan taviz vereceğiz’ demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz. Kazan kazan politikası uygulayabiliriz. Ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Masada her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Siyasi çözümü destekliyoruz. Almanya arabuluculuk yapmak istiyor ama stratejik ortağı Fransa’yı da bir şekilde destekleme durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Giresun mitingi çok kalabalıktı, dikkat edin"

Öte yandan Erdoğan'ın sel felaketinin yaşandığı Giresun'da yaptığı miting de MYK'da gündeme geldi. AK Partili kurmayların, “Giresun mitingi çok kalabalıktı, siz de dikkat edin. Vatandaşlar sizinle fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturuyor” dediği, Erdoğan'ın da kurmaylarına haklı olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Büyüme rakamları

Ekonomideki son gelişmelere de değinen Erdoğan'ın, “ABD’nin 31.7’lik küçülmesine karşılık, biz 9.9 küçüldük. Ekonomimiz gayet iyi. Avrupa Birliği’nin ortalaması 14. Avrupa Birliği ülkelerine göre bizim durumumuz iyi. Önümüzdeki 3’üncü dönemde göreceğiz. Tahminlerimize göre en az büyüme rakamlarımızın yüzde 12-13’lerin üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu yılı pozitif kapatırız” dediği aktarıldı.