Ahmet Nur Çebi: Sokağa attığım paranın hesabını veremem

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarının transfer beklediğini ancak limitler çözülmeden transfer yapamayacaklarını dile getirdi. 'Yapamadığım transferin hesabını veririm ama yapıp da sokağa attığım paranın hesabını veremem' diyen Çebi, N'Koudou için çarpıcı gönderme yaptı.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer bekleyen taraftarlardan ‘anlayış' istedi. Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) verdiği limitlere riayet edilmediği takdirde transfer edilen futbolcuların oynatılamayacağına dikkat çekti.

Ahmet Nur çebi, "Beşiktaş'ın limitleri, elimizdeki kadroya bile az geliyor. İyileştirme olacağına dair tereddütlerimiz var. Herkes bizden transfer bekliyor ama bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Bu bize miras kaldı. Dört oyuncuyu oynatacak parayı, bir oyuncuya veriyoruz. Gitmesini istediğimiz oyuncular da gitmiyor. Taraftar bana küsebilir ama Beşiktaş'ın selameti için biraz anlayış gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Franscisco Montero, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna katmıştı.

"Bana 'limitçi başkan' diye manşet atılır mı?"

Üç büyük kulüp taraftarının limit tepkisi için TFF'ye yürüme noktasına gelebileceğini söyleyen Başkan Çebi, "Transfer yaptık diye resim verelim sonra sahaya çıkaramayalım. Böyle bir para varsa biz neden kampanyayla para topladık milletten? Yapamadığım transferin hesabını veririm ama yapıp da sokağa attığım paranın hesabını veremem. Bana ‘limitçi başkan' diye manşet atılır mı? Ben limitçi değilim ki; bu limiti koyanlar orada" ifadelerini kullandı.

"Ayda bir maç oynayıp sakatlanıyor"

Çebi, santrfor ve sağ bek bölgesine acil transfer gerektiğini belirtirken ilginç bir gerçeği şöyle dile getirdi: "Belki bir kanat alacağız. Bakın bir futbolcumuz sakatlandı. Bu çocuğun (N'Koudou) bonservis bedelinin yarısı 4.5 milyon Euro'ya alınmış. Bu çocuk ayda bir maç oynayıp sakatlanıyor. Biz buna ne yapabiliriz? Şimdi oraya da bir adam bulmak zorundayız."

Harcama limiti nedir?

Süper Lig ekiplerinin futbol operasyonlarına harcayabilecekleri toplam miktara “takım harcama limiti” diyoruz. Futbolcu ve teknik kadro gideri, menajer ücreti ile transferler bu limite giriyor. Hatta, kredi anapara ödemesi varsa bu da limitten düşülüyor. THL; sermaye artışı, UEFA gelirleri ve net transfer gelirleri gibi unsurlarla arttırılabiliyor. Bu yöntemlerin sonucunda revize edilen limitler ikinci transfer döneminden önce TFF tarafından tekrar ilan ediliyor.

2019 başından beri konuşulan THL, Eylül 2019’da hayata geçti. THL ile ilgili tüm detaylar, limit belirlenirken kullanılan formüller ve limit aşımı halinde gelebilecek cezalar da dahil olmak üzere tüm hükümler TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı‘nın Ek XII adlı bölümünde yer alıyor.