Habertürk yazarı Negahan Alçı da tuzağa düştü fena dolandırdılar

İnternet dolandırıcılarının bu seferki hedefi Habertürk yazarı Nagehan Alçı oldu. Alçı internetten yaptığı alışverişte nasıl dolandırıldığını detaylarıyla anlattı.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı internetten aldığı bir ürün nedeniyle dolandırıldı.

"Online alışverişte sahtekarlığın önünü açan şart" ballığıyla olayı anlatan Nagehan Alçı, çocukları sinek ilacından kurtarmak umuduyla kapıda ödeme koşulu ile 2 adet sipariş verdiğini ifade etti.

Alçı olayı şöyle anlattı:

Reklamda katlanabilir ve tek hamleyle açılabilir, Pati marka çadır şeklinde bir cibinlik gösteriliyor.

Ertesi gün kargodan paket geldi. Kargocu arkadaş ‘İsterseniz hiç açmadan iade edin, bu tür ürünlerde çok problem çıkıyor. Ödeme yapmadan vazgeçin. Genelde şeffaf paket olmazsa sorun var demektir’ diye uyardı.

"Çocuklar aç aç diye tezahürat yapıyorlardı''

Bu arada çocuklar yanımda, cibinliği heyecanla bekliyor, ‘aç aç‘ diye tezahürat yapıyorlar.

‘Açıp bakalım, problem varsa iade edeyim’ dedim. ‘Yok abla açınca almak zorundasın, maalesef kural böyle’ diye cevap verdi kargocu.

Böyle saçma kural mı olur? Kapıya kadar gelmiş malı görmem yasak öyle mi? Meğer öyleymiş… Açtığın an seninmiş!

Açtık, hakikaten de dediği gibi içinden uyduruk bir şey çıktı.

Plastik üçüncü sınıf çubuklar zar zor uç uca geçiyor ama ayakta durmuyor. Gösterilenle alakası yok. Tam bir dolandırıcılık!

Sipariş için bana mesaj atan numaraya döndüm, böyle bir numara yok diyor…

İnternetten markanın adını yazdım hiçbir numara ya da adres yok!

Sonra araştırdım ve bu ürünle ilgili çok şikayet olduğunu gördüm.

Üstelik şikayetlerin tarihleri de eski. Demek ki bu kandırmacayı aylardır yapıyor, insanları dolandırıyorlar.

Kapıda görerek alma şartı getirilmeli

Burada ciddi bir sorun var sevgili okurlar…

İnternetten alışverişte kapıda kontrol ederek alma opsiyonu getirilmeli.

Tüketiciyi korumak ve benim başıma geldiği gibi sahtekarlıkların önüne geçmek için bu şart! Ne demek açınca almak zorundasın?

Yalnızca bu kadarla da kalmamalı… Bakın buraya bana gelen uyduruk ürünün fotoğrafını koyuyorum… Kim ya da kimler üretiyor bu malı? Takip edilip bulunmalı ve ağır cezalar uygulanmalı.

Ben paketi açtım diye göz göre göre dolandırılmayı kabul etmiyorum.

Bu Pati marka sahte ürünü üretenlerin peşini bırakmayacağım!