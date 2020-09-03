Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı TÜFE bakın kaç oldu!

Enflasyon ağustos ayında TÜFE'de yüzde 0,86 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 11,77 oldu. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 0,96 artmasını bekliyordu.

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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE ağustosta yüzde 0,86 artış gösterdi. Yıllık enflasyon aynı ayda yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Artışın yüksek olduğu ana gruplar

TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu.