ÖTV düzenlemesi sonrası firmalardan güncelleme otomobiller ne kadar oldu? İşte detaylar

31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'ÖTV' kararının ardından firmalar fiyatlarını güncelledi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranının arttırılmasıyla yeni fiyatlar işte böyle oldu...