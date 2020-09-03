ÖTV düzenlemesi sonrası firmalardan güncelleme otomobiller ne kadar oldu? İşte detaylar
TÜRKİYE'de son dönemde cep yakan otomobil piyasası ÖTV ayarı sonrası harekete geçti. Firmalar, eski fiyatlarını vitrinden çekerek fiyatlarını güncelledi. İşte otomobiller ve güncel piyasa değerleri...
31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'ÖTV' kararının ardından firmalar fiyatlarını güncelledi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranının arttırılmasıyla yeni fiyatlar işte böyle oldu...
117
Audi A3 Sportback: 373 bin 141 lira
217
BMW 118i: 366 bin 500 lira
317
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech: 157 bin 500 lira
417