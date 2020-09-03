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İngiltere'de 35 yaşındaki evli öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi

İNGİLTERE'de 35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisini boş bir araziye götürüp arabada cinsel ilişkiye girdi. Öğrencisine çıplak fotoğraflar attığı ortaya çıkan öğretmen olay sonrası tutuklandı.

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İngiltere'de 35 yaşındaki evli öğretmen Kandice Barber'in 15 yaşındaki öğrencisine yolladığı çıplak fotoğrafların okuldaki öğrenciler arasında dolanmasından sonra öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki ortaya çıktı. Öğretmenin öğrencisi ile bir spor ödülü organizasyonu sonrası ilişki yaşamaya başladığı ve öğrencisine "Senden hamile olabilirim" mesajları attığı ortaya çıktı.

Organizasyon sonrası öğretmen öğrencisinden kendisine telefonunu vermesini istedi. Öğrencisi telefonu verince öğretmen öğrencisini Snapchat üzerinden ekledi ve öğrencisine mesajlar atmaya başladı. Haberler.com'da yer alan habere göre Kandice Barber, öğrencisine banyo yapacağını söyleyip banyoda çektiği fotoğrafları öğrencisine yolladıktan sonra öğrencisine kendisi ile buluşup buluşmak istemediğini sordu.

Tutuklandı

Öğrenci öğretmenin teklifini kabul edince, öğretmen sabaha karşı öğrencisini evinden alıp boş bir araziye götürüp arabada ilişkiye girdi.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen öğretmen tutuklanırken çalıştığı okuldan atıldı.

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