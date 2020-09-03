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ÖSYM Başkanı Halis Aygün: ALES sonuçları, bugün açıklanacak

7 Eylül olarak ilan edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının bugün açıklanacağı duyruldu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun" dedi.

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